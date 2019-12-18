ما يعادل 4 ملايين جنيه.. ثمن إطلالات ميلانيا ترامب الرسمية في 2019

البساطة والرقي كانا عنوان ملابس ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الرئيس الأمريكي منذ توليه قيادة أمريكا، الأمر الذي أثبت استحقاقها عن جدارة لقب "أيقونة الموضة العالمية"، ولكن يبدو أن تكلفة ذلك كانت باهظة للغاية وتحديدًا هذا العام، حيث بلغت ما يقرب من 260 ألف دولار أميركي أي ما يقرب من 4 ملايين جنيه.

تمكنت زوجة الرئيس الأمريكي، من الاستحواذ على نظرات العالم، رغم رفض العديد من المصممين البارزين، مثل كتوم فورد، مارك جايكوبز، فيليب ليم، أن ترتدي من أزيائهم تعبيراً عن عدم رضاهم على مواقف زوجها الرئيس دونالد ترمب، حسبما كشفت صحيفة "ليكسبرس" بنسختها البريطانية مؤخرا.

ونقلًا عن الصحيفة البريطانية، فإن السيدة الأميركية الأولى، أنفقت خلال العام 2019 مبلغاً ضخماً على إطلالاتها، حيث قدرت كلفة الأزياء التي ظهرت بها فقط في المناسبات الرسمية بحوالي 260000 دولار أميركي، وهذا يستثني الإطلالات اليومية والأزياء والأكسسوارات التي تعتمدها في الرحلات والمناسبات غير الرسمية.

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ومن العلامات الفاخرة التي تفضلها ميلانيا: Chanel، وMichael Kors، وGucci، وCarolina Herrera للأزياء، كما أنها لا تتخلى عن أحذية Christian Louboutin ذات النعال الحمراء.

وفي فبراير الماضي وحده، أنفقت السيدة الأميركية الأولى أكثر من 20000 دولار أميركي على إطلالاتها في المناسبات الرسمية، ومن مشترياتها كان معطف ليلكي من Valentino بلغ سعره حوالى 2300$، جامبسوت من Lora Piana بسعر 3500$، ثوب من Calvin Klein بسعر 3600$، وثوب من Gucci بسعر 4600$.

وبلغت كلفة أزياء ميلانيا، ذروتها في يونيو الماضي، لدى مرافقتها لزوجها إلى قمة الدول السبع في بياريتز الفرنسية، حيث بلغت كلفة الأزياء التي ظهرت بها في بضعة أيام أكثر من 30000$، نقلا عن الصحيفة البريطانية.