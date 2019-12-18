بصورة له بملابس الإحرام.. إيمي طلعت زكريا لوالدها: كل عيد وأنت في الجنة

أحيت نجلة الفنان طلعت زكريا، ذكرى ميلاد والدها، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة قديمة لوالدها بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، وعلقت عليها: "أحلى هدية ليك في عيد ميلادك النهاردة إني أدعيلك بالرحمة أنا وكل اللي بيحبوك يا نبض قلبي، وحبيبي وكل عيد وأنت في الجنة، ربنا يرحمك اللهم أمين".

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وتمر اليوم، الذكرى الـ59 لميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا.

كان الفنان طلعت زكريا، توفي منذ شهرين، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها.