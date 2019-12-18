اغتصابها زميلاها.. محكمة يابانية تأمر بتعويض لصحفية

بعد مرور 4 سنوات على الواقعة، أمرت محكمة يابانية صحفيا بارزا بدفع ما يعادل 30 ألف دولار لزميلته الصحفية التي اتهمته باغتصابها.

وعلقت الصحفية الثلاثينية شيوري إيتو على قرار المحكمة بأنها تشعر بسعادة كبيرة للقرار الذي صدر عن المحكمة، نقلًا عن "BBC".

وقالت إيتو إن نوريوكي ياماجوتشي اغتصبها عام 2015 بينما كانت فاقدة الوعي، وأنه دعها لوجبة عشاء لمناقشة فرصة وظيفية محتملة، وأنه جرى تخديرها، إذ تقول إنها استعادة وعيها لتجد نفسها في "غرفة بأحد الفنادق" وهو معها.

وتقول إيتو إنها كانت تعمل مع وكالة رويترز عندما وقعت الحادثة، بينما كان ياماجوتشي مدير مكتب واشنطن لوكالة "إذاعة طوكيو"، وهي مؤسسة إعلامية كبيرة في اليابان.

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وخلصت الشرطة إلى أنه لا توجد أدلة كافية بشأن الحادث.

وينفي ياماغوتشي ارتكاب أي مخالفة، ويقول إن ممارسة الجنس كانت بالتراضي، ورفع دعوى قضائية مضادة للحصول على تعويض.

من جهته قال مدعون إنه لا توجد أدلة كافية لرفع دعوى جنائية، ولذا اضطرت إيتو لرفع دعوى مدنية، لكن ياماجوتشي قال إنه سيطعن على الحكم الصادر عن المحكمة

يذكر أن إيتو باتت رمزا بارزا في حركة "أنا أيضا" في بلد قلما يبلغ فيه ضحايا الاعتداء الجنسي عن الحوادث التي تعرضوا لها، وبحسب تقرير حكومي صادر عام 2017 فإن حوالي 4 في المئة فقط من ضحايا الاغتصاب يقدمون بلاغات للشرطة.