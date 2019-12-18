فيديو.. سأفجر الطائرة.. امرأة تركية تهدد ركاب رحلة متجهة إلى قبرص

في الوقت الذي كانت تستعد فيه طائرة لبدء رحلتها من إسطنبول إلى قبرص، قامت إحدى الراكبات بتهديد المسافرين بتفجير قنبلة بحوزتها.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "حريت" التركية، أن السيدة التي كانت على متن الطائرة ظلت تصرخ بشكل هستيري: "أنا عضو في جماعة فتح الله جولن، وسأفجر الطائرة".
فيما حاول الركاب تهدئة الراكبة، بعد اكتشاف أن التهديد كان وهميا، وقام طاقم الطائرة باستدعاء أمن المطار، ليتقرر بعد ذلك إلغاء الرحلة.
وقامت المرأة بتغطية جسدها بالملابس وأخفت وجهها بالنقاب والنظارات الشمسية، خلال انتظارها أمن المطار، فيما ظلت تشعل السجائر.
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