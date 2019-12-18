بدايتها مع "الوسادة الخالية".. بعد وفاتها.. من هي الفنانة عصمت محمود؟

عن عمر ناهز الـ 82 عاما، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الفنانة عصمت محمود، بعد الابتعاد عن الفن منذ 7 سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" أمام الفنان عادل امام .

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الراحلة عصمت محمود.

كان الظهور الأول لعصمت محمود، من خلال فيلم "الوسادة الخالية" إلى جوار الراحل عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز، عام 1957.

عملت فترة قصيرة في الإذاعة بعد تخرجها مباشرة من معهد التمثيل، ثم انتقلت للسينما.

من أشهر أفلام الراحلة التي ولدت عام 1937، "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر.

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تعتبر الفنانة الراحلة من القلائل في السينما اللاتي اشتهرن منذ أواخر الخمسينيات بتقديم أدوار صديقة البطلة التقليدية.

انتقلت للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية، حيث شاركت بدبلجة الرسوم المتحركة، وذلك قبل أن تعود إلى مصر مرة أخرى في التسعينيات، حيث شاركت في عدد من الأعمال منها همام في أمستردام، أميرة في عابدين، وذلك حسب الموقع المعني بالفنانين والأعمال الفنية "السينما".

أما على خشبة المسرح، فيظل دور المضيفة الإيطالية "سيلفانا" عالقاً في أذهان محبي مسرحية "مطار الحب" بطولة يوسف شعبان وميرفت أمين وعبدالمنعم مدبولي.

كانت متزوجة من الفنان طارق عبداللطيف.