صور.. يوسف الشريف وزوجته بصحبة داني ألفيس.. ومتابعون: يا ريته كان راموس

استضاف الفنان يوسف الشريف، وزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، النجم البرازيلي مدافع ساو باولو، داني ألفيس، وصديقته، لتناول العشاء في سهرة نيلية.

ويزور المدافع البرازيلي، داني ألفيس، بصحبة صديقته، مصر حاليا، حيث تجول في الأهرامات، وشاهد معالم مصر السياحية المختلفة، وشارك تلك الصور مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وداخل أحد المطاعم المطلة على نهر النيل، تناول الفنان يوسف الشريف وزوجته العشاء بصحبة "ألفيس" وصديقته، ونشر لقطات من الأمسية عبر صفحته على "إنستجرام".

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وكتبت إنجي علاء، في تعليقها على الصور، "وقت رائع مع أناس جميلون، كان من دواعي سرورنا مقابلة السيد والسيدة داني ألفيس، آمل أن تستمتع بإقامتك في مصر".

ونشر كذلك يوسف الشريف صوره عبر تويتر.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي الفنان، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من أبرزها، "ايه الجمال ده"، و"حلوين ما شاء الله"، "يا ريته كان راموس".