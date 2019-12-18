الامارات | طبيب ألماني يوضح العلاقة بين آلام الظهر والأسنان

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني يوضح العلاقة بين آلام الظهر والأسنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الأسنان الألماني يوخن شميت إن آلام الظهر قد ترجع أحياناً إلى أمراض الأسنان؛ لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.

وأوضح أن آلام الظهر قد ترجع - على سبيل المثال - إلى المرض المعروف باسم «خلل المفصل الصدغي الفكي» الذي قد يؤدي أيضاً إلى آلام الأسنان والرقبة والمفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.

كما قد ترجع آلام الظهر أيضاً إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر. لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر.

