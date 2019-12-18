أجمل أزياء أطلت بها تشارليز ثيرون في عام 2019

مما لاشك فيه أن تشارليز ثيرون Charlize Theron تعتبر واحدة من أجمل النساء في العالم ومن أكثر نجمات هوليوود أناقة، واطلالاتها التي تعتمدها في مختلف المناسبات تشهد لها بذلك، حيث أنها ومنذ أن دخلت عالم الفن رسمت لنفسها خط في الموضة جمع بين الأناقة الفاخرة والعصرية، وعام 2019 كان من الأعوام المميزة لها حيث شاهدناها في أجمل الاطلالات ابتداءاً من حفل الأوسكار ووصولاً الى اطلالاتها خلال ترويجها لفيلمها الجديد “بومب شيل” Bombshell التي تشاركها بطولته كلاً من نيكول كيدمان Nicole Kidman ومارغو روبي Margot Robbie.

وقد تميزت اطلالات تشارليز ثيرون Charlize Theron هذا العام بأنها كانت متنوعة وبعيدة عن الملل وشاهدناها في أنماط مختلفة منها التنسيقات ذات الطابع العصري في الفساتين القصيرة وتنسيقات التنانير مع البليزر أو في البدلات الرسمية وكذلك شاهدناها في الأزياء الرسمية الفاخرة من فساتين ميدي أنيقة وفساتين سهرة مميزة.

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وقد اختارت هذه التصاميم من دور أزياء عالمية مثل ديور Dior، ولويس فويتون Louis Vuitton، جيفنشي Givenchy، الكسندر مكوين Alexander McQueen والقائمة تطول.

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