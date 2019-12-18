بدون كراكيب.. أشياء يجب عليك التخلص منها قبل بداية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يسعى البعض إلى التخلص من الأشياء القديمة وتسديد الديون المستحقة قبل نهاية العالم الحالي، لبدء عام جديد خالي من التراكمات.

نستعرض لكم بعض الأشياء التي يجب عليكم التخلص منها، قبل الدخول في العام الجديد، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

_الأوراق

تتراكم الكثير من الأوراق بسبب الكسل فوق الأرفف، لذا عليكم التخلص من الإيصالات والفواتير القديمة،

النشرات الإعلانية، البطاقات البريدية والمجالات والوثائق عديمة الفائدة.

Advertisements

_ المنتجات منتهية الصلاحية

راجع تاريخ الصلاحية للأطعمة والأدوية، ومنتجات التجميل.

_أشياء مكسورة أو تالفة

تخلص من الأحذية التالفة، أو الأجهزة الالكترونية المكسورة، والأكسسوارات المكسورة.

_الأشياء المخزنة

ابحث عن الأشياء التي خزنتها منذ فترة طويلة سواء ملابس أو أحذية، ولم تحتج إليها طيلة الفترة الماضية، يجب عليك التخلص منها لأنك لن تحتاج إليها غالبًا خلال الفترة المقبلة.