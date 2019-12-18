أمريكية تلد طفلها الأول بعد 9 أيام فقط من اكتشاف حملها

أنجبت سيدة أمريكية، تدعى"لورين تشوك"، والتي تقطن في ولاية تينيسي الأمريكية، وصاحبة الـ28عامًا، بعد 9 أيام فقط من اكتشافها حملها.
استمرت محاولات السيدة الأمريكية للإنجاب طوال عامي 2014، 2016، حيث اكتشف الأطباء إصابتها بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، منذ أن كانت بمرحلة المراهقة، وهو الأمر الذي يمنعها من الإنجاب في الأساس.
حيث تعتبر متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، حالة مرضية تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، بحسب صحيفة "كورشال أبيل" الأمريكية.
ولم تكتشف "لورين" أنها في الأسبوع الـ39 من حملها، إلا مصادفة بعد أن أدركت والدتها أن هناك خطبا ما، فنصحتها بزيارة الطبيب لإجراء فحوصات، لتكتشف أمر حملها وتخضع لعملية ولادة بعد 9 أيام فقط من اكتشاف حملها.
واستقبلت السيدة "لورين تشوك"، طفلها الأول "وايات"، بعد أعوام من الانتظار بعد أن تسلل الإحباط لديها، بسبب تاريخها الطويل في الإجهاض.
وقالت لورين عن ابنها إنه "أفضل هدية" من الممكن لأي شخص أن يهديها إياها، ومن الممكن أن تتلقاها في أعياد الكريسماس.
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