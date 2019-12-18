نعيمة وصفي.. بدأت بالشعر والقصة ومنعت هاني رمزي من دراسة التمثيل

"كانت جارتنا وصاحبة والدتي جدا، وأما كنت بقولها عايز أمثل كانت بتطنشني"، هكذا أعلن الفنان هاني رمزي، خلال استضافته في برنامج"صاحبة السعادة"، مع الإعلامية"إسعاد يونس"، والمذاع عبر شاشة dmc، عن الفنانة التي كانت سببًا في عدم دخوله العهد العالي للفنون المسرحية، وهى الفنانة نعيمة وصفي.

وتابع خلال استضافته بالبرنامج،"أما أخدت شهادة الثانوية، كنت عايز أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، بس نعيمة وصفي قالت لوالدي خليه ياخد شهادة الأول، وقالت له أنا عملت كدا مع ولادي".

ويقدم هُن معلومات عن الفنانة نعيمة وصفي، خلال السطور التالية.

- ولدت في مدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط.

- ظهرت موهبتها المسرحية في المدرسة الابتدائية، وبدأت حياتها بكتابة القصص والشعر والزجل.

- عملت في مجال التدريس بعد تخرجها في مدرسة المعلمات واستقرت في القاهرة حتى تعرفت على الفنانة نجمة إبراهيم والتي شجعتها على التمثيل عن طريق الصدفة.

- التحقت بمعهد التمثيل وحصلت على الدبلوم عام 1947، ثم تم تعيينها في فرقة المسرح الحديث التي كونها زكي طليمات، لتنتقل للعمل بفرقة المسرح القومي.

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- شاركت في عشرات الأعمال من أبرزها "حكاية ميزو، جلفدان هانم، حسن ونعيمة".

- حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن أدائها المسرحي بشكل عام.

- قدمت أعمالا عديدة من المسرح العالمي في إذاعة البرنامج الثاني.

- حازت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان من جمعية الفيلم في عام 1981 عن دورها في فيلم "حبيبي دائمًا".

- تزوجت من الصحفي الراحل عبدالحميد سرايا، وأنجبت منه 3 أبناء هم الطبيب خالد والإعلامي محمد ومهندسة الديكور منى.

- ظلت تعمل حتى قبل وفاتها بأيام، حيث شاركت بفيلم "دعوة للزواج" من تأليف لينين الرملى، وبطولة مديحة كامل ويحيي الفخراني .