هاني رمزي يكشف عن الفنانة التي حرمته من دراسة التمثيل

حل الفنان هاني رمزي، أمس الثلاثاء، ضيفًا على برنامج"صاحبة السعادة"، مع الإعلامية"إسعاد يونس"، المذاع على فضائية"Dmc"، والذي روى خلاله تفاصيل رحلته في دخول الفن وأهم أعماله الفنية، وكشف عن عقده ظلت تلازمه طيلة حياته وهى مهنة المحاماة التي يعمل بها أغلب أسرته.

وكان للفنانة نعيمة وصفي، دورًا كبيرًا في منعه من دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، "كانت جارتنا وصاحبة والدتي جدا، وأما كنت بقولها عايز أمثل كانت بتطنشني، وأما أخدت شهادة الثانوية، وكنت عايز أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، نعيمة وصفي قالت لوالدي خليه ياخد شهادة الأول، وقالت له أنا عملت كدا مع ولادي".

وتابع "هانى" دخلت فرقة محمد صبحى، وكنت أدرس فى الصباح وأذهب إلى المسرح فى المساء، وكانت أول بداياتي مع مسرحية تخاريف ووجهة نظر، مع الفنان محمد صبحى الذى تعلمت منه الكثير، لأنه مخلص جدًا فى إنه يعلم الممثل ولا يبخل فى معلوماته، كما كان فى هذا الوقت أستاذ فى المعهد وكان يدرس تمثيل".