بينهن مصرية.. تعرف على المكرمات في منتدى شباب العالم

من بين عدد من المكرمين خلال حفل ختام منتدى شباب العالم في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، استطاعت نماذج نسائية اقتناص مكانتها؛ لجهودهن في مجالات عدة، منها الإنسانية.

وتستعرض "هُن" المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في التقرير التالي.

كرم جراتشي أناندن

أسست أناند منظمة غير حكومية تعمل لصالح الأطفال المحرومين وأطفال الشوارع؛ لحمايتهم من الأخطار ومن أي ممارسات غير مشروعة، ومنحهم فرصة جديدة من أجل حياة أفضل.

كرم دنيا زيد

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تجولت حول العالم لمدة 7 سنوات لتعليم الأطفال كتابة قصص قصيرة لهم، خصوصا الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات.

لما عمرو

أنشأت منصة "ابني فلسطين"، والتي تهدف لتمويل المشروعات الثقافية والإبداعية لتشجيع تعليم الشباب الفلسطيني.

نورا خضر

عالمة مصريات، تعمل في مجال الإرشاد السياحي منذ 15 عاما، وبطلة فيلم المسلة، الذي عرض في منتدى شباب العالم خلال الافتتاحية.

واختتمت فعاليات منتدى شباب العالم التي خرجت بعدد من التوصيات، واختتمت بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ألقاها وإلى جواره الطفل زين.