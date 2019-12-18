الإفتاء تفتح باب القبول للدفعة الحادية عشر لتأهيل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن فتح باب الاشتراك في البرنامج الحادي عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 6-1-2020 إلى 12-2-2020، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

وقال بيان الدار إن البرنامج يهدف لتدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

وأضاف أن بعض الأهداف التفصيلية للبرنامج تتمثل في أن يتوقع من المتدرب في نهاية البرنامج أن يكون قادراً على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.

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وأوضح أن البرنامج يستغرق ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية، مشيرا إلى أن قيمة الاشتراك، تبلغ 80 جنيه مصري.

وعن طريقة الاشتراك بالبرنامج، قالت الدار إن على الراغبين في الاشتراك بالبرنامج زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية.

وتابعت الدار أن مواعيد تلقي الاشتراك في البرنامج من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس.