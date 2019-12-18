مجموعة أزياء "جيسون وو" لما قبل خريف 2020.. مستوحاة من رحلة هيوستن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم المصمم "جيسون وو" تشكيلته الجديدة لما قبل خريف 2020، مستوحاة من رحلة قام بها إلى هيوستن، حيث حصل على جولة خاصة في أحد العقارات التي صممها المهندس المعماري فيليب جونسون وزخرفها مصمم الأزياء الأسطوري تشارلز جيمس، فكانت النتيجة تشكيلة من القطع جمعت بين النمط المينماليست البسيط والنمط الماكسيماليست المعقد.

وفي حديثه عن الأمر قال جيسون ضاحكًا:"كل شخص يملك جانبين متناقضين، وأنا شخصيًا لدي القليل من هذين الجانبين".

وتضمنت المجموعة العديد من القطع ذات التفاصيل المتناقضة أبرزها فستان سليبدريس المصنوع من الدانتيل بطبعة الحمار الوحشي، جاءت زرقاء داكنة وجريئة، جمعت بين صخب الطبعة وجرأتها وتفاصيل الدانتيل الحسية.

وشملت المجموعة أيضًا فساتين طويلة متدفقة، بدلات رجالية حادة، قميصًا أبيض بياقة V بأكمام فلزية، كنزة صوفية غير متناظرة كلها قطع أساسية لكن في الوقت نفسه غنية بلمسات وو المميزة، بالإضافة إلى معطف ترانش في لون البني الرملي أتى بطيات متعددة على مستوى الظهر، وكانت هذه القطع مميزة بتفاصيل خفية جعلت منها قطعًا غير موسمية إلى حد ما ويمكن ارتداؤها حسب طبيعة الجو.

كما تلاعب المصمم بالملمس والأقمشة، فبرزت كنزة مكتنزة باللون الأخضر منسقة مع تنورة من جلد الغزال بلون الصلصال بفتحة عالية فوق الركبة.

Advertisements

أما لوحة الألوان فشملت الأسود والأبيض والبرغندي وظلال البني إلى جانب الأخضر الداكن والأزرق والرمادي وبعض الطبعات الجريئة، مع ظهور الإكسسوارات في ظلال مشرقة كالأصفر والأزرق السماوي.

ويرى المصمم أن المجموعة عبارة عن ترقية لهوية علامته التجارية، والتي كانت في الماضي ترتكز على الفخامة والأنوثة والطابع الحسي والرومانسي، بينما الآن أصبحت أكثر تطورًا وأناقة ومعاصرة.

كما لمح المصمم إلى تخطيطه لافتتاح العديد من المتاجر في عام 2020 في عواصم الموضة العالمية، والتفكير في كيفية عرض أزيائه جنبًا إلى جنب الفخامة والمعاصرة المتقدمة، واللذان يعيشان في وئام في عقل وو.

فيما يلي أبرز الإطلالات من مجموعة أزياء جيسون وو لما قبل خريف 2020، فما رأيك؟