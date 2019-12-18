ما هي ألوان غرف الأطفال المناسبة؟.. جربي الباستيل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تبحث الكثير من الأمهات على طرق التجديد في غرف الأطفال من خلال الديكوارت واختيار الألوان المناسبة التي تساعد على المذاكرة والتمتع بنوم هانئ.

بحسب مجلة "إن ستايل" الألمانية فإن ألوان الباستيل تغزو غرف الأطفال حاليًا كأحدث اتجاهات الألوان؛ حيث تزهو الغرف على سبيل المثال باللون الأخضر النعناعي والوردي.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن ألوان الباستيل الحالمة تتمتع بطابع هاديء يساعد على المذاكرة والتمتع بنوم هانئ، مشيرة إلى إمكانية تنسيق ألوان الباستيل مع بعضها البعض.

كما أن ألوان الباستيل تتناغم مع الرمادي الفاتح، ومن الممكن أيضا أن تتألق الستائر والسجاد والديكورات الأخرى بألوان قوية.