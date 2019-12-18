الأكمام المنفوخة ترند 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:43 صباحاً - الأكمام الواسعة ترند هذا الموسم، وهذا ما يظهر بقوة على موقع انستقرام: الأكمام الفرو، والأكمام دون كتف، والأكمام المنتفخة. حتى النجمات بدأن باتّباع هذه الموضة في حفلاتهنّ، مثل تايلور سويفت، وجيجي حديد، وكريسي تيغن، وغيرهن. أول ما ظهرت هذه الموضة خلال عرض توري بورش ضمن فعاليات أسبوع الموضة في أيلول الماضي، وبرزت الأكمام الواسعة أيضًا في عروض إيزابيل ماران وكريستيان سيريانو.

ترند الأكمام المنفوخة بحسب خبراء الموضة:

الأكمام المنفوخة تعود للواجهة

ترند الأكمام المنفوخة هو عودة لموضة الثمانينيات، حيث يجزم المصممون أنّ التركيزعلى الكتف يساعد في إبراز أنوثة المرأة. يقول"شافيز"، الستايلست "منسق ملابس" النجمات كريستين بيل، وجيسيكا سيمبسون، وراشيل بيلسون: هذا الكتف العريض المنفوخ يعطي حقًّا شكلًا أنثويًّا، وهو يجعل السيدة تبدو أصغر من عمرها.

هذا القوام تدعمه "والش"، مصممة أزياء النجمات في الحفلات مثل سارة جيسيكا باركر، وأليسون بري، وبيني فيلدشتاين: "إنه نوع جديد قديم من مظاهر الإغراء، ويجعل مظهر الإمرأة أنعم."

"والش" حذّرت من عدم الظهور كصور السيدات في الثمانينيات، بإضافة علامات عصرية على الاطلالة، حيث التركيز على الحذاء العصري، وتسريحات الشعر، ومكياج العيون، ونصحت هنا باعتماد ظلال عيون ملوّنة.

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نجمات بأكمام منفوخة:

ليدي غاغا

النجمات إعتمدن الاكمام المنفوخة خصوصاً على السجادة الحمراء؛ خلال حفل الغولدن غلوبز ظهرت ليدي غاغا كالإمبراطورة بفستان قطار لا يقل عن ستة أقدام في الطول، بأكمام منتفخة ضخمة حول كوعيها، مثل شال ضخم. ارتدت غاغا عقدًا كبيرًا من الماس وأقراطًا ماسية، وكي تضفي طابع العصرية والغرابة على الاطلالة، كان شعرها مشدودًا وبلون بالفستان.

تايلور سويفت

تايولر سويفت بفستان بلون الباستيل وأكمام منفوخة من دون كتف، من تصميم J Mendel. تسريحة سويفت العصرية أخرجت النجمة من ستايل الثمانينيات، وأضافت إليها اطلالة مودرن.

جيجي حديد السباقة في موضة الأكمام المنفوخة

جيجي حديد كانت السبّاقة باعتماد الترند كالمعتاد، حيث ظهرت عام 2018 بتوب من الأصفر الذهبي اللامع، ثم ظهرت بتوب من الستايل ذاته خلال عرض MiuMiu عام 2019.

كريسي تايغن

كريسي تيغن تعتمد هذه الموضة كثيرًا في إطلالاتها، وهنا تظهر بفستان أخضر ناعم.

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سوزان واتسون وليلي سينغ

خلال حفل Emmys، أطلّت سوزان واتسون بأكمام منتفخة بفستان أحمر بأزهار وردية من الساتان، وليلي سينغ بكم واحد مع خصر مزموم وكتف عارٍ.





ثمارا كلينيك

مدوّنة الموضة والفاشينيستا ثمارا كلينيك كثيرًا ما تعتمد الأكمام المنفوخة كستايل في لباسها، خلال إطلالات سبور وفي المناسبات.

لايدي ديانا يوم زفافها

لايدي ديانا أول من اعتمد الأكمام المنفوخة عام 1981 وذلك في زفافها. حيث ظهرت بفستان بقماش التفتا الحريري العاجي والدانتيل، مع قطار يبلغ طوله 25 قدمًا وطرحة من قماش التول. بلغت قيمة فستان الزفاف 151000 جنيه إسترليني آنذاك، وبقي حديث الصحف لفترة طويلة.

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