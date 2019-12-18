مصصمات سعوديات لـ"هن": "بنلبس مفتوح في الأفراح والسعودية مش عباية ونقاب"

تنطلق فعاليات، عرض أزياء "إنترناشيونال فاشون أورد"، مساء اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور فني كبير، على رأسه الفنانة نيرمين الفقي، رجاء الجداوي ورانيا منصور ومنة جلال وعبير صبري ومصمم الأزياء هاني البحيري ورانيا فريد شوقي ومنة فضالي، فضلًا عن خبراء الموضة والتجميل.

وانطلق أمس، المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل العرض، للحديث عن الفعالية.

من جانبها، قالت مصممة الأزياء السعودية ريما الناصر، إحدى المُشاركات في عرض اليوم، إنه من المقرر عرض أزياء للأطفال، والذي يعد أول "فاشون شو" للأطفال في الوطن العربي، لعرض الفساتين السوارية.

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وقالت لـ"هن"، إنها اختارت الألوان التي تناسب سنهم والموضة مثل الأصفر، والزهري، وألوان الباستيل.

وتابعت: "بقى في انفتاح، لكن تصميماتي مهتمة بالاحتشام من خلال الطول المناسب، والأكمام".

من جهة أخرى، تحدثت المصممة السعودية ريهام زاهي، والتي أكدت أن النظرة للسيدة السعودية لدى البعض خاطئة، قائلة: "أفراحنا مش مختلطة، وبنصمم فساتين مفتوحة ومكشوفة لأن بنكون مننا فينا". مضيفة: "الست السعودية مش عباية ونقاب زي ما فاكرين".

ومن المقرر انطلاق فاعليات عروض أزياء، إنترناشونال فاشون أورد في دورته السادسة برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، لعرض موضة 2020، مساء اليوم، الأربعاء، والذي يضم كلا من مصممة الأزياء سماح مهران، وسيدة الاعمال والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي ألفونسو، وبمشاركة دكتور الأسنان أحمد أبوحليمة ودكتور التجميل وائل يحيى، وخبيرة التجميل والمكياج سماح حسن.

ومن المقرر أن تحيي الحفل النجمة المغربية دنيا بطمة بحضور نجوم الفن والمجتمع.