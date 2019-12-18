9 أشياء تتسبب في انتفاخ البطن.. تجنبها

عانينا جميعًا من انتفاخ البطن المروع، ذلك الشعور بعدم الراحة بالامتلاء في معدتك. عادةً ما يتم الشعور به بعد وجبة كبيرة، أو شيء ربما لا ينبغي أن نتناوله لأنه لا يجعلنا نشعر بالرضا، ويستعرض التقرير التالي تلك العادات التي يجب تجنبها بحسب موقع "هيلت".

الإفراط في تناول الطعام

عند الأكل أكثر مما نتناول عادةً، فإن بطوننا تمتد إلى الخارج لاستيعاب حجم الطعام، حيث تمتد العضلات، وهذا في حد ذاته يمكن أن يسبب الانتفاخ.

لحسن الحظ، إذا كان تناول الكثير من الطعام لمرة واحدة، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لأن معدتك ستعود إلى طبيعتها.

الأطعمة المنتجة للغاز

بعض الخضروات تسبب ذلك، مثل اللفت والبروكلي والملفوف، تقع في فئة الخضروات الصليبية. هذا يعني أنها تحتوي على سكر يسمى raffinose، والذي يظل في أمعائك حتى تخمره البكتيريا. هذا سينتج الغاز، ما يجعلك تشعر بالانتفاخ، الخضروات والتفاح وأي شيء شديد الملوحة قد يؤدي أيضًا إلى تضخم معدتك.

ابتلاع الهواء

قد يبدو هذا واضحًا، ولكن عندما تقوم بمضغ وابتلاع وجبتك، فإنك أيضًا تبتلع الهواء. يمكن للأمعاء أن تتعامل مع كمية معينة من الهواء، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك وتناولت الغداء في أقل من ثلاث دقائق، فمن المحتمل أن تبتلع المزيد من الهواء أكثر من المعتاد، ما يتسبب في تضخم بطنك.

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التحسس للاكتوز

إذا تناولت وجبة مع كوب من الحليب أو تناولت الحلويات المليئة بالألبان وشعرت فجأة بأن معدتك ممتلئة، فقد تكون متعصبًا للاكتوز.

هذا يعني أن جسمك يفتقر إلى إنزيم اللاكتاز، الذي يحطم اللاكتوز وهو السكر الموجود في منتجات الألبان.

التحسس للسكر

السكر هو طعام آخر كثير من الناس يتحسسون منه، وهناك نوع شائع هو الحساسية للكربوهيدرات مثل السكريات المخمرة، والسكاريد، والسكريات الأحادية، والبوليولات، والتي تعد جزءًا من مجموعة تسمى FODMAPs.

مرض الاضطرابات الهضمية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، الخالي من الغلوتين ليس اتجاهًا، فهو حقيقة من حقائق الحياة. الاضطرابات الهضمية ليست حساسية، بل إنه مرض مناعي ذاتي ناجم عن تناول الغلوتين. هذا يعني أنه عندما تتناول الغلوتين، فإن جسمك يهاجم نفسه فعليًا، ما يسبب تلفًا للأمعاء الدقيقة.

الحساسية الغذائية

في حالة الحساسية الغذائية، فإن جهاز المناعة في الجسم، الذي يحارب عادة الالتهابات، يرى أن الطعام غازي، وهذا يؤدي إلى استجابة مناعية تُطلق فيها مواد كيميائية مثل الهستامين، ما يؤدي إلى أعراض مثل مشاكل التنفس، ضيق الحلق والتورم، وبحة في الصوت، والسعال، وخلايا النحل، من الأعراض الأخرى: انتفاخ البطن.

الإمساك

إذا كنت تتجنب الحبوب الكاملة والخضروات، ثم تشعر بالانتفاخ بعد ساعات من الوجبة، فقد تكون مصابا بالإمساك الذي يسبب الانتفاخ لأنه عندما يتراكم البراز في القولون ويترك، فإن أمعائك الصغيرة وبطنك، اللتين تقعان فوق القولون، ستتمددان بالهواء والغاز المحاصرين.

متلازمة ما قبل الحيض

في بعض الأحيان، الانتفاخ يحدث ببساطة بسبب الهرمونات، حيث أخبرت معظم النساء عن الانتفاخ الخفيف أسبوعًا أو أسبوعين بسبب التغيرات الهرمونية قبل الدورية العادية.

إذا كان الانتفاخ يحدث في ذلك الوقت من الشهر شديدًا، فقد يكون من أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، إلى جانب البكاء والتهيج والرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.