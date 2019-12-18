في ذكرى وفاتها.. 3 أدوار أبدعت فيها زهرة العلا

ملامحها الأوربية وبساطتها وتلقائيتها ووجهها الهادئ الخجول جعل المنتجين والمخرجين يرشحونها للأدوار الرومانسية.. الفنانة زهرة العلا، التي حفرت اسمها على شاشات التلفزيون والسينما منذ المرة الأولى التي أطلت بها، والتي لُقبت بهنادي السينما المصرية، نسبةً إلى فيلم دعاء الكروان.

ويتزامن اليوم 18 ديسمبرذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا، ويقدم هُن أشهر الأدوار السينمائية التي قامت بها والتي تمثل دور الفتاة البريئة التي يسهل الإيقاع بها.

فيلم السكرية

قدمت زهرة العلا دور عائشة عبد الجواد خلال فيلم "السكرية"، تلك الفتاة التي غمرت قلبها الأحزان والأوجاع التي لا تنقطع، بعد أن رفض والدها زواجها من الرجل الذي حلمت به، الضابط حسن إبراهيم، الذي قام بدوره الفنان حسن عبد السلام، ضابط قسم الجمالية.

وفقدت زوجها خليل، ثم أبناءها محمد وعثمان وبقيت لها ابنتها نعيمة التي قامت بدورها "حياة قنديل"، لتبحث "عائشة" عن يوم تفرح فيه، وينسيها أحزانها، حتى يأتي فؤاد.

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فيلم الوسادة الخالية

قدمت خلال فيلم "الوسادة الخالية" الذي شاركت بطولته الفنان عبد الحليم حافظ، والفنانة لبنى عبد العزيز، دور "درية" ابنة رئيس الشركة، التي تزوجها "صلاح" كي ينسى حبه الأول "سميحة"، ويقرر وضع حاجز بينهما، من خلال انفصاله وانعزاله عنها في غرفة النوم.

وتكتشف درية قصة حب زوجها الأول، من الدبلة الفضية التي تحمل اسم "سميحة"، والتي نسيها ذات مرة في دورة المياه، ومن تصرفاته واعتزازه بمخلفات الذكريات، ولكن "درية" تطوي القلب على الجرح حتى تداهمها آلام الوضع قبل موعدها بشهرين.

فيلم دعاء الكروان

برعت في دور هنادي، في فيلم "دعاء الكروان" عام 1959، والتي وقعت فريسة وضحية مهندس الري الذي كان يقوم بدوره الفنان أحمد مظهر، حيث كانت تعمل لديه خادمة، ولكنه اعتدى عليها وحطم حياتها، حتى قتلها خالها.