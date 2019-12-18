"زيادة الثقة بالنفس".. كيف تتعامل الأمهات مع أبنائهن في فترة الامتحانات؟

مع اقتراب فترة الامتحانات يزداد قلق الأمهات والضغوط التي تمارسها بعضهن على أبناءهن، ويزداد توتر وقلق الطلاب، وخاصة لدى الطلاب صغار السن في المراحل الابتدائية، وعن كيفية تعامل الأمهات مع أبناءهن في فترة الامتحانات قدم الدكتور مجدي راشد، خبير تربوي، مجموعة من النصائح للأمهات.

- يجب ألا تزيد الأم من توتر أبنائها في فترة الامتحانات.

- زيادة ثقة الطفل بنفسه وتنمية قدراته.

- لا يترك الطفل يؤجل المذاكرة إلى قرب الامتحانات.

- إعداد مكان مناسب للطفل يساعد على المذاكرة.

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- مكافأة الطفل بعد المذاكرة مكافأة رمزية تساعده على التحصيل الدراسي.

- لا ينصح بتناول المنبهات مثل شرب القهوة في الليل فهذا يقلل من تركيزه ويؤثر على أدائه بالامتحان.

- تشجيع الطفل على حل الامتحانات.

- تجنب معرفة إجابات الطالب على الأسئلة بعد انتهاء المادة حيث يسبب ذلك زيادة توتر الطالب.

- التقليل من الهاتف المحمول للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

- عند توجه الطالب لامتحان يجب الابتعاد عن مقولة "عايزة الدرجة النهائية"، وإنما نقول له "اعمل أقصى ما عندك".