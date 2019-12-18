مبروك عطية: لازم تفرق بين الزواج ولطشة الإعجاب

نصح الداعية الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بعدم الزواج بثقافة "الكلفتة" وبطريقة "كلفت كلفت كلفت" على حسب تعبيره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه يجب على الشاب أن يدرس خطيبته بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه يجب تدريب الشباب قبل الزواج وإخبارهم أن "الطلاق شيء مستحيل وأن الزواج في هذا الدين أبدي وبطلوع الروح والطلاق زي استئصال الأعضاء".

ونصح عطية الشباب بالتأني في الزواج: "تشوف نفسك وتشوف انت صالح للزواج ولا لا، وشوف نفسك صاحب قدرة مادية ورغبة فظيعة جنسية وانت قادر إنك تعملها وحياتك لما تتجوز هتتغير لإيه وهتبقى مسئول وقد المسئولية ولا لا، وهي نفسها تسأل نفس الكلام" مطالبًا بالتفرقة بين الزواج "ولطشة الإعجاب".