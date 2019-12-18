من الملهمات للمكرمات.. المرأة تسيطر على منتدى شباب العالم

على منصة منتدى شباب العالم، طالبت آيات خليل، أردنية وواحدة من أفضل 30 سيدة بمجال العلوم والهندسة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة منتدى عالمي للمرأة على غرار منتدى شباب العالم، فكان رد الرئيس عليها "إحنا بقينا نصين قد بعض، ومش عايزين نعمل تمييز وكل المنتديات التي نعقدها نعطي فيها الفرصة للشباب بدون تمييز".

وحظي العنصر النسائي بتواجد كبير منذ انطلاق المنتدى في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، بداية من الشعار الرسمي له والتي تصدرت غلافه 4 فتيات مقابل 3 شباب، بالإضافة للشخصيات الملهمة التي تحدثت عن تجربتها على المنصة أو اللاتي شاركن في الجلسات مرورًا بالمذيعات اللاتي حصلن على نصيب الأسد في هذه النسخة.

وتقدم "هُن" أبرز العناصر النسائية خلال التقرير التالي، نقًلا عن الصفحة الرسمية للمنتدى على "إنستجرام".

إليزابيث فيلاسكيز

حلت إليزابيث ضيفة على مؤتمر الشباب هذا العام لتسرد قصتها وكيف تحولت من أقبح امرأة بالعالم إلى شخصية ملهمة يتابعها الملايين حول العالم وكيف استطاعت أن تغير نظرة العالم إليها.

حليمة عدن

وكان لحيلمة ظهور خلال منتدى شباب العالم، للحديث عن حياتها التي تغيرت من لاجئة لأن تصبح أشهر عارضة أزياء للمحجبات في العالم، وقالت العارضة الأمريكية من أصل صومالي، إنها لم تكن تتوقع أن يصل بها الأمر إلى أن تصبح صورتها على أغلفة الصحف والمجلات الأمريكية، بعدما أصبحت أول عارضة أزياء محجبة وهي التي كانت تعيش في أكبر مخيم للاجئين قبل ذهابها إلى أمريكا.

جيسيكا كوكس

وقدم منتدى الشباب كذلك أول قائدة طائرة بدون أطراف، والتي اعتبرت نموذجًا ملهمًا لحضور الحفل الافتتاحي، وذلك بعد أن حكت تجربتها الناجحة في تحقيق أحلامها وعدم إيمانها بالمستحيل.

ومن الملهمات إلى المشاركات على المنصة خلال الجلسات وفي مقدمتهن

ساجدة زواري

سادفي ساران

كلانسي كاش هاريسون

فاطمة المساوي

جاسمين كرو

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جودر

لورا تابت

المؤسس المشارك ومديرة المشروع في "نوايا" مصر .

دارين سلامة

مسؤولة الصناعة، مرشح جامعة كولومبيا وماجستير إدارة الأعمال في كلية هارفارد للأعمال

شروق زيدان

المدير التنفيذي للتعليم والتدريب الفني والمهني

ناتاليا بريشليك

أستاذ مشارك في جامعة فينيتسا الوطنية

ليلي بلاتت

مؤسس Lilly’s Plastic Pickup & Youth Ambassador of Polution Pollution

إليزابيث واثوتي

مؤسسة ورئيس مبادرة الجيل الأخضر، حملة في كينيا حتى يتسنى لكل طالب زراعة شجرة في حيهم.

إلفي كلومب

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رئيس تطوير الشراكات ، فيستو ديداكتيك SE

هيرا حفيظ

أخصائية الابتكارات في اليونيسف

تينا تيكونين

أستاذ ريادة الشركات والابتكار في جامعة آلتو والتي تحدثت عن تجربة بلدها فنلندا في تمكين الطلاب

ماريا كاميليري

المبعوث الرئاسي المالطي

جنات موكويا

وزيرة الشؤون والعمل والتنمية الاجتماعية في أوغندا

آيات عمرو

مهندسة الكمبيوتر وسفيرة الشباب في الأمم المتحدة

كاميلا باتيستا بينتو

نائبة المدير في Migraflix & Livelab

شريا نياك

المؤسس المشارك وكبير مسؤولي النمو في شركة كابستون نتوركس

الإعلامية إيمان الحصري

الإعلامية خلود زهران

الإعلامية آية عبدالرحمن

الإعلامية ناردين فرج

ومن المكرمات اللاتي كرمهن الرئيس في ختام منتدى شباب العالم جاءت كل من

كرم جراتشي اناندن

التي أسست منظمة غير حكومية تعمل لصالح الأطفال المحرومين وأطفال الشوارع لحمايتهم من الأخطار ومن أي ممارسات غير مشروعة ومنحهم فرصة جديدة من أجل حياة أفضل

كرم دنيا زيد

التي قامت بالتجول حول العالم منذ سبعة سنوات لتعليم الأطفال كتابة قصص قصيرة لهم، بالأخص الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات .

لما عمرو

التي أنشأت منصة "ابني فلسطين"، والتي تهدف لتمويل المشاريع الثقافية والإبداعية لتشجيع تعليم الشباب الفلسطيني.

نورا خضر

عالمة مصريات، تعمل في مجال الإرشاد السياحي منذ 15 عاماً، وبطلة فيلم المسلة، الذي تم عرضه في منتدى شباب العالم في الافتتاحية.

واختتمت مساء أمس فاعليات منتدى شباب العالم التي خرجت بعدد من التوصيات واختتمت بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها وإلى جواره الطفل زين.