تايلور سويفت تخطف الأضواء بأناقة ساحرة

مع إنطلاق العرض الأول لفيلم Cats في نيويورك، ظهرت أناقة النجمة تايلور سويفت Taylor Swift بأجمل فستان سهرة فاخر جعلها في غاية الاناقة والتميّز، الى جانب اطلالات العديد من النجمات الراقية والملفتة للنظر.إليك أجمل إطلالات العديد من النجمات خلال العرض الأولي لهذا الفيلم في نيويورك، لتختاري من خلالهن أجمل الفساتين الفاخرة في المناسبات المقبلة.

تألقت النجمة تايلور سويفت Taylor Swift بفستان سهرة طويل بأقمشة الساتان اللماعة التي جعلت إطلالتها في غاية التميّز. فاختارت التصميم الراقي الذي حمل توقيع دار Oscar de la Renta مع قصة السترابلس المستقيمة باللون الاحمر والزخرفات المتداخلة ونقشات الورود التي تبرز على كامل التصميم مع الخطوط النافرة. وسحرنا هذا التصميم بتفاصيل الاقمشة المنسدلة خلفها بكثير من الانوثة.

أما Jennifer Hudson فتألقت بفستان أسود طويل براق مع الخطوط الهندسية والاكمام المفرغة. ولم تتخلى Francesca Hayward عن الفستان الابيض الطويل والمحدد من قصة الصدر مع طبعات الورود الصغيرة والنافرة. كما اختارت Sara Sampaio البدلة الرسمية البيضاء واختارتها مع البنطلون الواسع والجاكيت المستقيمة.

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