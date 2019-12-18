"مترميش ولادك من الشباك".. 3 طرق لحماية الأطفال عند احتراق المنزل

خوفها على أبنائها من الحريق المشتعل بالشقة، دفع الأم الثلاثينية لإلقائهم من نافذة المنزل، بأحد شوارع منطقة "الوايلي"، في محاولة لحمايتهم من لمس النار لإجسادهم، لينقذ القدر أطفالها الثلاثة، بسبب تعاون الجيران معها، ووضع "بطاطين" تلتقفهما.

وعلى الرغم من نجاح فكرة الأم الثلاثينية، إلا أن اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، أكد في تصريحات خاصة لـ"هن"، أنها ليست الطريقة الصحيحة، في التعامل من ذلك الموقف.

وأوضح مدير الحماية المدنية بالقاهرة سابقا، 3 طرق مثالية للتعامل مع النيران المشتعلة بالمنزل، ممثلة في:-

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1- النوم على سطح الأرض، تجنبا لاستنشاق الدخان المتصاعد، الذي قد يسبب الاختناق، وذلك لأن الدخان يتطاير إلى الأعلى، لمسافة نحو 10 سنتيمتر من مصدر الحريق، ما يساعد على الاستنشاق جيدا.

2- فتح جميع نوافد التهوية بالشقة، "حتى لو كانت بعيدة أوي عن مصدر الحريق"، ما يساعد في طرد الهواء الساخن إلى الخارج، وتفتيت الدخان الناتج من الحريق،

3- في حالة التمكن التحرك نحو الحمام أو المطبخ، يفضل إحضار "فوطة" مبللة بالماء، ووضعها على وجه أفراد العائلة، للحماية من استنشاق الدخان.

يشار إلى أن الأم الثلاثينية، قالت لـ"هن"، أن الحرق نتج عن ماس كهربائي، ما دفع الأن لإلقاء "معاذ" 4 أعوام، والتؤام "أدم وأدهم" عام ونصف، من النافذة، بمساعدة زوجها، الذي ألقى بها خوفا عليها، متابعة حديثها: "حصلي كسور طفيفة، وحروق بسيطة من هدومي اللي مسكت فيها النار، لكن أنا وولادي وجوزي عايشين".