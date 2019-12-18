مايا مرسي: القيادة السياسية لديها قناعة بأهمية دور المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تحصل على حقوقها في هذا العصر، موضحةً: "نحلم بأكثر مما تحقق، والسيدات المصريات إذا لم يصلن إلى كل مواقع اتخاذ القرار الممكنة في هذا العهد، لن يستطعن الحصول على هذه الحقوق".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "هناك قناعة سياسية حقيقية بدور المرأة، وشعور بأنها قادرة على فعل المستحيل".

وتابعت: "كلمات الرئيس السيسي عن المرأة شهادة للتاريخ، وهناك إرادة سياسية بقناعة متميزة بالمرأة، والمرأة كانت حصن حصين لبلدها في أحرج الأوقات التي مرت على مصر، وعندما قال إن المرأة لم تُستدعى إلى النزول توقفنا أمامها، لأنها كانت أول من قال ذلك، خلال منتدى أسوان".