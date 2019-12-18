اضطراب نبضات القلب هو الشعور بخفقان سريع ودقات قلب متسارعة، يمكن أن يكون أحد الأعراض لحالة قلبية أكثر خطورة، تستلزم استشارة الطبيب، ومن أسباب اضطراب نبضات القلب وفق لما ذكره موقع "Mayo Clinic". أسباب زيادة ضربات القلب التوتر والقلق. الاكتئاب. أداء تمارين رياضية عنيفة. تناول المنشطات مثل الكافيين أو النيكوتين. تناول أدوية البرد والسعال. Advertisements التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحيض أو الحمل. انقطاع الطمث. فرط نشاط الغدة الدرقية. ويحتاج خفقان القلب إلى الاستعانة بالطبيب حال الشعور بالضيق أو الألم في منطقة الصدر، إغماء، ضيق النفس الشديد، الشعور بالدوار.

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