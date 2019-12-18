طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس

مع الاستعدادات لاحتفالات الكريسماس، تقرر العديد من السيدات، الاحتفال بشكل خاص في المنازل خاصة إذا امتلكن أطفال صغيرة، فإذا كنتي من بينهن، قدمي لأطفالك فطيرة الكريسماس بالجبنة والريحان الشهية.

مقادير فطيرة الكريسماس

عجينة باف باستيري

بيضة مخفوقة

جبنة بيضاء

جبنة بارميزان

ريحان

صنوبر

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فصوص ثوم

ملح - فلفل أسود

زيت زيتون

مياه

طريقة تحضير فطيرة الكريسماس

في وعاء عميق، اخلطي الملح والفلفل والصنوبر والريحان والثوم والزيت والجبن جيدًا.

على رخام مسطح، ثم افردي الخليط السابق عليه، وضعي جبن البارميزان على الوجه.

ضعي طبقة أخرى من عجينة الباف باستيري، ثم اغلقي اطراف العجين، باستخدام الماء.

قومي بتقطيع العجينة، على هيئة الشجرة.

ادهني العجين بالبيض وادخليها في فرن ساخن لمدة نصف ساعة، ثم اخرجيها عقب نضج مكوناتها.