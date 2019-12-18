طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم

البيكاتا بالمشروم، من أشهر الأكلات التي تقدم في المطاعم، وبها العديد من الفوائد الصحية، ويكفي تقديمها مع الأرز الأبيض، والشوربة والسلطة. المقادير كيلو صدور دجاج. ملعقة كبيرة زبدة. ملعقة كبيرة زيت زيتون. بصلة. ملعقة كبيرة دقيق. ملعقة كبيرة عصير ليمون. مكعب مرقة. كوب ماء. كوب كريمة. 2 ملعقة كبيرة بقدونس. 2 كوب مشروم. زيت. ملح. فلفل أسود. Advertisements نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب. طريقة التحضير يتبل الدجاج بالملح والفلفل ثم يغمس بالدقيق. يشوح في طاسة من الجانبين مع الزبد وزيت الزيتون. ترفع الصدور بعد التسوية. يضاف مكانها زيت زيتون وبصل ويشوح الخليط. يضاف المشروم ويقلب. تضاف ملعقة دقيق مع مكعب المرقة. يضاف كوب الماء والكريمة وتترك حتى تغلي وتقلب. يضاف عصير الليمون ويقلب على النار حتى تتجانس المكونات. تعاد الصدور مرة أخرى للطاسة. تترك حتى تمتزج مع الصوص. يضاف البقدونس وجوزة الطيب. تترك على النار قليلا ثم تقدم.

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