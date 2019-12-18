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أيام قليلة وتبدأ احتفالات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد والتي يقدم خلالها الكثير من الحلوى التي لا غني عنها، وتقدم "هُن" طريقة تحضير سويسرول الأعياد، للشيف غادة التلي.
مقادير سويسرول الأعياد
1 كوب دقيق
1 كوب سكر
5 بيض
فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت
الحشو
400 جرام شوكولاتة
250 مل كريمة
50 جرام زبدة
ألعاب صغيرة للكريسماس
عجينة سكر أبيض وأحمر
طريقة تحضير سويسرول الأعياد
يخفق البيض مع السكر والزيت والفانيليا جيدا حتى الحصول على خليط كريمي هش
يضاف الدقيق ويقلب الخليط باستخدام ملعقة خشبية حتى يختلط
يصب في صينية ذات حواف قصيرة مبطنة بورق زبدة
يدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة عشر دقائق
تخرج من الفرن تلف ثم تغلق بورق زبدة وورق ألومنيوم وتحفظ في الثلاجة
لعمل الحشو
تذوب الشوكولاتة مع الكريمة على النار ويضاف اليها الزبدة وتقلب جيدا
تخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى تصبح كريمية
تستخدم في حشو السويس رول ويلف مرة أخرى ويقطع جزأين لتشكيل جذع شجرة
يغطى ببقية الكريمة
ويقدم مزينا بقطع مشروم مشكلة من عجينة السكر مع ألعاب الكريسماس
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