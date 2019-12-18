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سويسرول الأعياد

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أيام قليلة وتبدأ احتفالات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد والتي يقدم خلالها الكثير من الحلوى التي لا غني عنها، وتقدم "هُن" طريقة تحضير سويسرول الأعياد، للشيف غادة التلي.

 مقادير سويسرول الأعياد

1 كوب دقيق

1 كوب سكر

5 بيض

فانيليا

2 ملعقة كبيرة زيت

الحشو

400 جرام شوكولاتة

250 مل كريمة

50 جرام زبدة

ألعاب صغيرة للكريسماس

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عجينة سكر أبيض وأحمر

طريقة تحضير سويسرول الأعياد

يخفق البيض مع السكر والزيت والفانيليا جيدا حتى الحصول على خليط كريمي هش

يضاف الدقيق ويقلب الخليط باستخدام ملعقة خشبية حتى يختلط

يصب في صينية ذات حواف قصيرة مبطنة بورق زبدة

يدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة عشر دقائق

تخرج من الفرن تلف ثم تغلق بورق زبدة وورق ألومنيوم وتحفظ في الثلاجة

لعمل الحشو

تذوب الشوكولاتة مع الكريمة على النار ويضاف اليها الزبدة وتقلب جيدا

تخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى تصبح كريمية

تستخدم في حشو السويس رول ويلف مرة أخرى ويقطع جزأين لتشكيل جذع شجرة

يغطى ببقية الكريمة

ويقدم مزينا بقطع مشروم مشكلة من عجينة السكر مع ألعاب الكريسماس

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