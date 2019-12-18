أيام قليلة وتبدأ احتفالات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد والتي يقدم خلالها الكثير من الحلوى التي لا غني عنها، وتقدم "هُن" طريقة تحضير سويسرول الأعياد، للشيف غادة التلي. مقادير سويسرول الأعياد 1 كوب دقيق 1 كوب سكر 5 بيض فانيليا 2 ملعقة كبيرة زيت الحشو 400 جرام شوكولاتة 250 مل كريمة 50 جرام زبدة ألعاب صغيرة للكريسماس Advertisements عجينة سكر أبيض وأحمر طريقة تحضير سويسرول الأعياد يخفق البيض مع السكر والزيت والفانيليا جيدا حتى الحصول على خليط كريمي هش يضاف الدقيق ويقلب الخليط باستخدام ملعقة خشبية حتى يختلط يصب في صينية ذات حواف قصيرة مبطنة بورق زبدة يدخل فرنا ساخنا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة عشر دقائق تخرج من الفرن تلف ثم تغلق بورق زبدة وورق ألومنيوم وتحفظ في الثلاجة لعمل الحشو تذوب الشوكولاتة مع الكريمة على النار ويضاف اليها الزبدة وتقلب جيدا تخفق باستخدام مضرب كهربائي حتى تصبح كريمية تستخدم في حشو السويس رول ويلف مرة أخرى ويقطع جزأين لتشكيل جذع شجرة يغطى ببقية الكريمة ويقدم مزينا بقطع مشروم مشكلة من عجينة السكر مع ألعاب الكريسماس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سويسرول الأعياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.