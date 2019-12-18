تعتبر وجبة الدجاج الكلباستي، من أكثر الوجبات التي يفضلها الكثيرين، وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقة الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل دجاج كلباستي، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير دجاج كلباستي دجاجة كاملة كوب مرق دجاج نصف كوب عصير عنب أحمر نصف كوب عصير تفاح طبيعي بدون سكر 2 عود روزماري أخضر 3 عود زعتر أخضر عود ريحان أخضر 2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم رأس ثوم 4 حبة بصل أرباع ربع كوب زيت زيتون Advertisements 3 ملعقة كبيرة زبدة ربع كوب خل بلسمي ملح وفلفل جوزة الطيب جرجير طريقة تحضير دجاج كلباستي - تغسل الدجاجة جيداً من الداخل بالدقيق والخل وتشطف تماماً وتصفى من الداخل - تنشف من الخارج وتتبل بالملح والفلفل وبشر جوزة الطيب الفريش - في طاجن أو وعاء فرن عميق تذوب ملعقتين من الزبدة مع الزيت وتضاف الأعشاب والبصل والثوم - توضع الدجاجة وتدحرج على كل جانب حتى تكتسب لوناً - تسقى بالسوائل وتغلى مع تغطيتها بالسوائل من حين لآخر - تدخل فرن 160مْئوية مع صدرها لأعلى في الثلث الأدنى لمدة ساعة مع صب السوائل فوقها بغزارة كل 10 دقائق - ترفع وتقطع ثمان قطع وتستريح. - تذوب ملعقة من الزبد ويقلب فيها الجرجير حتى يطرى قليلاً ويدكن لونه ثم يوضع مع الزبد في صحن التقديم. - تغرف قطع الدجاج فوق الجرجير وتصب السوائل فوقها وتقدم.

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