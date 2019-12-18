طريقة عمل بسكويت اللوز

بسكويت اللوز، من الحلوى التي يحبها الكثير من الأطفال، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة سهلة وصحية لإعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز. قدمت خبيرة التغذية الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل "بسكوت اللوز"، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. مقادير بسكويت اللوز - دقيق. - لوز مقشر. - ملح. - زبدة. - نكهة لوز. - شيكولاتة غامقة مذابة. - سكر. - بيضة. - فانيلا. Advertisements - لوز مجروش. طريقة تحضير بسكويت اللوز - خلط الزبدة والسكر. - إضافة البيض والفانيلا والملح واللوز والدقيق مع الخليط. - تشكيل العجين بأشكال مختلفة مثل الهلال. - وضع اللوز على الوجه. - رص العجين المُشكل على صينية مبطنة بورق الزبدة، ويدخل الفرن على 180 درجة. - تزيين البسكويت بعد النضج، بشوكولاتة مذابة واللوز المجروش، أو رش سكر بودرة.

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