توقعات الأبراج اليوم 18-12-2019: الطريق واضح لـ "العقرب" وتجارب جديدة لـ "الحمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

يوم لاكتشاف تجارب جديدة ووجهات نظر مختلفة، ستكون سعيدًا لذلك. وعاطفياً: علاقتك في حالة أفضل كثيرًا من ذي قبل.

برج الثور

يوم جيد للتعبير عن مشاعرك، من خلال التحدث عن مشكلة مع الطرف الآخر، في النهاية ستصل إلى حل.

برج الجوزاء

ستكون مشغولاً لبضع ساعات أثناء مشاركتك في مناقشة، لكن ستكون سعيدًا بالعديد من وجهات النظر.

برج السرطان

قد يكون من الصعب التركيز اليوم، لا تشعر بالإحباط لأنك ستكون أكثر إنتاجية عند تخطي العديد من المشكلات.

برج الأسد

لا تملك السيطرة على التعبير عن مشاعرك، هذا هو الوقت الذي تضطر فيه أي عواطف داخلية أن تخرج بطريقة أو بأخرى.

برج العذراء

هناك أوقاتًا يجب عليك فيها الانتظار وتريد أن تكون منتجًا، يمكنك أن تستمتع بهذا الوقت بقراءة كتاب تحبه، يهدئك من روعك ويجعلك سعيدًا.

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برج الميزان

عقلك متعطش للتحفيز، لذا أمنحه الكثير مما يحتاج، سواء كان في شكل نقاش حيوي أو ربما دورية تدريبية أو تبني أفكارًا جديدة.

برج العقرب

بينما الآخرون يسيرون ببطء، تسير أنت بخطوات سريعة نحو هدف، وبينما هم مشوشون فإن كل شيء واضح تمامًا في عقلك.

برج القوس

ستجذب انتباهك أحدث المجلات والاتجاهات في الأزياء والأفلام.

برج الجدي

تشعر بالتوتر عندما تنسى المكان الذي وضعت فيه المفاتيح. لا تنشغل بهذا الأمر، سيمر.

برج الدلو

قد تميل إلى الذهاب اليوم إلى الأماكن الأكثر راحة وأُلفة. الكثير من الأمور يتم تنفيذها دون الاضطرار حتى إلى رفع إصبعك.

برج الحوت

هناك فرصة جيدة أن تمر عواطفك بتحول مهم اليوم، تجاوز المصطلحات القائلة بأن عقلك قد يغذيك بالاعتماد على الإحساس السادس -الحدس الشديد - للحصول على إجابات تبحث عنها.