قلّل من البطاطس المحمرة والوجبات السريعة.. الأغذية المصنعة تهددك صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
البدانة مشكلة عالمية يعاني منها نحو 2.3 مليار شخص حول العالم، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أمس الإثنين.
ومن الضروري معرفة أن الأغذية المصنعة سببًا رئيسيا في البدانة، وليست هذا فحسب إنما -بحسب الجمعية الألمانية للتغذية- ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة "Trans fats"، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة ورقائق البطاطس (شيبس) والمخبوزات والحلويات والأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة.
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