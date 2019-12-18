"الدنيا بتحلى لمّا بيكون جنبي".. أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري شقيقها ومدير أعمالها أنس نصري بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مرفقة صور له، مع عبارات غزل.
وقالت "أصالة": "كلّ سنة وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألّف خير"، متابعها: "الدّنيا بتحلى لمّا بتكون جنبي، يا أجمل خال لولادي، ويا أحلى وأنبل الشّباب، يا أنّوسة الرّوح"، مرفقة صورته بأزياء صيفية كاجوال قاتمة اللون.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الـ27 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ربنا يحفظكم لبعض"، و"دايما الأخ بيكون سند وظهر للأخت"، و"يا رب يجعلكم سند لبعض مدى الحياة، ويديم عليكي هذا القلب الأكثر من رائع يا أصالة، تقبري قلبي شو بعشقك".
يشار إلى أن الفنانة السورية أصالة، بدأت مؤخرا في نشر العديد من المواد المصورة مع أخيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع أنباء انفصالها عن المخرج والمنتج طارق العريان.
ومنذ أيام، أعلن الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه على قناة "النهار"، انفصال الفنانة عن زوجها المخرج طارق العريان، قائلا إنه يتمنى إذا كانت هناك فرصة لعودة الثنائي مرة أخرى، مضيفًا: "ربنا يهدي النفوس".
وعلمت "الوطن" مع مجموعة من المقربين للفنانة السورية، أن الثنائي انفصل منذ شهر ونصف، عقب ارتباط "العريان" بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين.
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