شاركت بأوبريت افتتاح منتدى شباب العالم.. كنزي تركي: كانت أمنية وتحققت

منذ كان عمرها 9 سنوات، خطفت الأنظار بصوتها العذب وحضورها على المسرح، لذلك وقع عليها الاختيار هذا العام لتنضم لأعضاء الفريق الغنائي الذى أدى أوبريت "مصر الحضارة" في حفل افتتاح منتدى شباب العالم.

كنزي تركي، أحد أعضاء الفريق الغنائي في منتدى شباب العالم، تروى لـ "الوطن"، أن هذه المشاركة تعد هي الأولى لها بالمنتدى: "أول مرة أشارك ومعرفش اختياري كان إزاي".

سعادة عجزت عن وصفها "كنزي" بعد اختيارها للغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كنت فخورة أني واقفة بغني قدام الرئيس وغنائي في منتدى شباب العالم أمنية كان نفسي فيها وتحققت، وأتمنى تكرارها العام المقبل "فخر لأي حد أنه يغني في حدث كبير مثل منتدى شباب العالم".

بدأ مشوارها الفني حينما كانت بعمر الـ 9 سنوات، ثم التحقت للغناء بالأوبرا، "أول أغنية ليا كانت في فيلم قصة حب"، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم.

وكانت عدد المشاركين في أوبريت "مصر الحضارة"، معها 7 أشخاص هما "أحمد نهاد، نيللي قسيس، هلا رشدي، فادي سامح، عبد الرحمن رشدي، عمرو حدرج، ميريل مختار".

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تدريبات عديدة أدتها "كنزي"، منذ السفر إلى شرم الشيخ قبل العرض بـ 10 أيام، تدربت خلالها على الغناء وتنسيق الحركات 8 ساعات يوميًا.

"كنزي" اعتادت الغناء باللغة العربية ولكن وقع الاختيار عليها للغناء باللغة الانجليزية في منتدى الشباب، لتثبت قدرتها على الغناء بأكثر من لغة، وتتألق أيضا.

ورغم اتقانها الغناء باللغة الانجليزية إلا أنها شعرت بالخوف في البداية، "كنت خايفة من فكرة أني أغني بلغة مختلفة عن اللغة الأم لكن الحمد الله التجربة نجحت".