الامارات | أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حمد النخيرة العامري، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة سعيد هزاع سويدان العامري. حضر الحفل، الذي أقيم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس والمهنئين. وتخللت الحفل عروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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