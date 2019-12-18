الامارات | أفراح البنا والجسمي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم محمد إبراهيم البنا، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها الدكتور إبراهيم إلى كريمة خالد عبدالرحمن الجسمي. حضر الحفل، الذي أقيم بفندق غراند حياه في دبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وحشد من المدعوين وزملاء العريس والأهل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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