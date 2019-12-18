الامارات | معرض «الشارقة - اليابان» ينطلق الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «الشارقة - اليابان» ينطلق الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2019، الدورة الثانية من معرض «الشارقة - اليابان»، من بعد غد وحتى 15 فبراير المقبل، تحت عنوان «تراكيب الرنين.. فن الصوت والأداء الياباني»، وهو من تقييم المدير الفني لمتحف الفن المعاصر في طوكيو يوكو هاسيكاوا. ويجمع المعرض أعمال ستة فنانين يقدمون مجموعة من عروض الأداء والأعمال التركيبية القائمة على الصوت والموسيقى، والتي تقدم تصوراً للعلاقات الجديدة التي تربط الكائنات الحية ببيئتها المادية النسبية والطبيعية.

ويشمل المعرض أعمالاً تركيبية، تعرض في بيت الشامسي بساحة الفنون، تتضمن عمل يوكو موهري وعمل توموكو سوفاج.

ويضم المعرض عروض أداء في الموسيقى والرقص والأدب، إذ يشمل، بعد غد، عرضَي أداء، الأول بعنوان «استقراء المكفوفين - المبصرين» في معهد الشارقة للفنون المسرحية، حيث يقرأ الفنان فيه نصوصاً من رواية «العمى» لخوسيه ساراماغو، الحائز جائزة نوبل في الأدب عام 1998، محاولاً إعادة النظر في ما تجب رؤيته حقاً في العصر الحديث المتسم بالغموض، والثاني لتوموكو سوفاج، وينظم في جمعية المسرحيين الإماراتيين.

أما في 24 يناير المقبل، فيقدم هاياشي إيتيتسو في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عرضاً موسيقياً للعزف على الطبل الياباني التقليدي، فيما يقدم مين تاناكا، في 30 من الشهر نفسه، عرضاً بعنوان «لوكاس فوكاس» يبحث خلاله دور ووظيفة الرقص في المجتمعات المعاصرة.