الامارات | أفراح القبيسي والمهيري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح القبيسي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الحفل الذي أقامه أحمد درويش بن كرم القبيسي، بمناسبه زفاف نجله محمد إلى كريمة سنان خادم راشد المهيري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس البطين بأبوظبي، الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.
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