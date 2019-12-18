الامارات | القرية العالمية.. استعراضات مبهجة من بلاد مانديلا

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية.. استعراضات مبهجة من بلاد مانديلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها لعرض «آفريكان فوت برنت» العالمي، الذي يقدم باقة من اللوحات عبر رحلة مفعمة بالبهجة في تاريخ القارة السمراء وحضاراتها، يقدمها فنانون ومغنون مع موسيقاهم المستوحاة من أجواء مدن جنوب إفريقيا وبلداتها وريفها.

ويشهد المسرح الرئيس في القرية العالمية حتى 31 ديسمبر الجاري عروضاً تعرّف الضيوف بالثقافة الإفريقية الفريدة.

وشهدت عروض «آفريكان فوت برنت» شعبية عالمية منذ عرضها الافتتاحي الذي قدم للمرة الأولى أمام نيلسون مانديلا أثناء مراسم الترحيب به بعد خروجه من جزيرة روبن عشية الألفية.

وسيستمتع ضيوف «القرية العالمية» بثلاثة عروض، مدة كل منها 30 دقيقة، تقدمها الفرقة على المسرح الرئيس بشكل يومي أثناء فترة وجود العرض، ماعدا أيام الجمعة.

وتتمتع الوجهة العائلية الأولى في المنطقة بمكانة عالمية مكنّتها من استضافة العديد من الفعاليات الترفيهية الأكثر شهرة في العالم، وتقديم العروض المميزة أمام الملايين من الضيوف كل عام.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية شون كورنيل: «يسعدنا تقديم هذا العرض في إطار مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية لهذا الموسم، إذ تعدّ عروض (آفريكان فوت برنت) - وهي فرقة موسيقية نابضة بالحيوية - واحدة من أكثر العروض الترفيهية نجاحاً، إذ حازت إعجاب جماهير في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «سعدنا بحجز العرض للقرية العالمية بعد مقابلة ريتشارد لورنج، مبتكر ومنتج فرقة آفريكان فوت برنت، الذي اعتبر الوجهة هي المنصة المثالية لتقديم العرض للمرة الأولى في الإمارات، والاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيسها».

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وأضاف كورنيل: «تهدف القرية العالمية، تزامناً مع مبادرة (عام التسامح)، إلى أن تكون جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات، ما يدفعنا بشكل مستمر لاستضافة أفضل العروض العالمية التي تحتفي بالثقافات الإنسانية المختلفة للملايين من الضيوف سنوياً. ونحن على ثقة تامة بأن عروض آفريكان فوت برنت ستوفر تجربة رائعة لضيوفنا من المقيمين في الإمارات والسيّاح».

وستنقل الفرقة المكونة من 27 فناناً ضيوف القرية العالمية في رحلة مبهجة عبر تاريخ إفريقيا وثقافتها وحضارتها، في سبع لوحات مختلفة ومبهرة. وعلى الرغم من أن عرض آفريكان فوت برنت يمتد إلى ساعة ونصف من الوقت، فقد عدل بشكل مخصص لضيوف القرية العالمية لتكون مدته 30 دقيقة.

ويتألق المسرح الرئيس في القرية العالمية بشاشاته الضخمة التي تستعرض صوراً من المشاهد الإفريقية أثناء العرض، إضافة إلى صور الفنانين بأزيائهم المميزة، التي تشمل الأحذية العالية المطاطية، وأحذية الصنابير الخاصة للرقص، والعصي، وكرات القدم، التي تعكس روح وطبيعة شعب جنوب إفريقيا. إضافة إلى ذلك، صممت مقاطع موسيقية خاصة لعروض القرية العالمية، إذ ستقرع الطبول بما يعكس أروع ما في الثقافة الإفريقية.

متعة بلا تذاكر

يمكن لجميع ضيوف القرية العالمية الاستمتاع بحضور عرض «آفريكان فوت برنت»، وجميع العروض الثقافية والترفيهية على المسرح الرئيس بمجرد الدخول إلى القرية العالمية، دون تذاكر إضافية.

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فناناً يقدمون العرض الذي يستمر تقديمه حتى 31 الجاري.