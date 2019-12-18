الامارات | الفلفل الحار يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلفل الحار يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعياً يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية. وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، إلى أن الباحثين قاموا بمتابعة نحو 23 ألف متطوع لمدة ثمانية أعوام، وتوجيه أسئلة لهم بصورة دورية بشأن نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة، أربع مرات أسبوعياً، تنخفض لديهم خطورة الموت مبكراً. وقال الأكاديميون الإيطاليون الذين أجروا الدراسة إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40%. وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضاً على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاماً غذائياً صحياً.

يشار إلى أن مادة كابسيسين، المضادة للالتهاب، والمواد التي تُحدث الشعور بالحرقان لدى تناول الفلفل الحار هي السبب في خفض نسب الإصابة بالأزمات القلبية. ونصت الدراسة على أن يحدد المتطوعون ما إذا كانوا يتناولون أطعمة تحتوي على الفلفل الحار نادراً أم بصورة دورية أم غالباً.