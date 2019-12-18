الامارات | «إسعاف دبي» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين والرئيسيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين والرئيسيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف شركاءها الاستراتيجيين والرئيسين في حفلها السنوي، الذي تنظمه سنوياً لتوجيه الشكر لكل من قدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة أو لوجستية للمؤسسة، وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق بينها من ناحية وجميع الشركاء من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من ناحية أخرى.

وقال المدير التنفيذي، خليفة بن دراي، في كلمته للشركاء خلال الحفل: «تقيم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حفلها السنوي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والرئيسين والمورّدين الذين كان لهم دور بارز في دعم المؤسسة وتوفير احتياجاتها طوال عام 2019، لأنهم قدموا جهداً معتبراً لتنفيذ برامج المؤسسة وخططها الاستراتيجية، وتحقيق رسالتها ومهامها الإنسانية، والأهداف المشتركة التي تجمع الأطراف كلها».

وأضاف الدراي، خلال الحفل، الذي اقيم في فندق إنتر كونتيننتال فيستفال سيتي دبي: «نعبر عن اعتزازنا العميق، لما يمثله الشركاء من قوة دفع إيجابية في مسيرة مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف الناجحة، وباسمي وباسم جميع العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف نتقدم بالشكر الجزيل لكل شركائنا على ما قدموه لنا من خدمات جليلة أسهمت في إيصال خدماتنا إلى كل متعاملينا على الوجه الأكمل، فلهم مني كل التحية والامتنان».