شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عبر خاصية "ستوري"، فيديو قصير لشقيقتها فرح الزاهد، قبل خضوعها لعملية جراحية اليوم.
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وظهرت "فرح" في مقطع الفيديو مرتديه ملابس العمليات، وسألتها شقيقتها "هنا" عن شعورها قبل إجراء العملية، فردت فرح عليها: "خايفة أوي".
وكانت "هنا" صرحت خلال مقابلة تلفزيونية لها بأنها منذ حفل زواجها لم تشهد يوما طبيعيا: "مشوفتش يوم عدل بعد جوازي"، تلاحقت الأزمات الصحية عائلة هنا الزاهد منذ حفل زفافها، حيث تعرضت هي لوعكة صحية أثناء قضاء شهر العسل، خضعت على إثرها لعملية استئصال الزائدة، ثم تعرض أحمد فهمي لوعكة صحية الأسبوع الماضي، الآن شقيقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شقيقة هنا الزاهد قبل خضوعها لعملية جراحية: خايفة قوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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