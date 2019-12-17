"القومي للمرأة" ينظم ورشة عمل عن تطوير "التطريز السيوي"

نظم مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع السفارة الصينية وجهاز تنمية المشروعات وفرع المجلس بمحافظة مرسي مطروح "واحة سيوة" ورشة عمل تطوير التطريز السيوي من خلال إدخاله بألوانه المعروفة على الجلد الطبيعي.

استهدفت الورشة 20 متدربه، من أجل رفع مهاراتهن وكفائتهن لضمان نجاح تسويق المنتج ومساعدة المرأة على الدخول في مجال العمل الحر وتمكينهن اقتصاديا حتى يصبحن أكثر فاعلية في المجتمع.

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وقامت بتدريبهن كل من الدكتورة هيبي عزيز يوسف سركيس مدرس الاشغال الفنية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا ومروة محرم مصممة الأزياء، استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممول من السفارة الصينية.

يأتي ذلك في إطار سعي المجلس القومي للمرأة إلى تمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيل السيدات بصورة متكاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كافة وسائل النجاح لها.