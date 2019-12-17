طليقة كهربا عن انتقاله للأهلي: مبروك والله فرحتله

علقت الإعلامية سارة خليفة، طليقة اللاعب محمود كهربا، على انتقاله مؤخرا لصفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي، قائلة: "مبروك والله فرحتله، وفرحت أنه عمل حاجة شايفها كويسة ليه".

وتابعت خلال حديثها لـ"هن": "الفترة الجاية مركزة أكتر في الشغل، ومن المفترض إني بحضر لبرنامج قريب لسة مش هعلن عن تفاصيله، غير تحضيري للإعلانات كمان".

وعن مشاريعها الشخصية، أكدت أنها لا تفكر حاليا في تكرار تجربة الارتباط مجددا".

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ومن المفترض أن تتواجد "سارة" غدا في فاعليات عرض أزياء "إنترناشيونال فاشون أورد" وسط كوكبة من الفنانات وخبراء الموضة والتجميل.

قصة سارة وكهربا

يذكر أن "سارة" أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادت "سارة" للأضواء في أغسطس الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: "كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش" وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض على أنها تقصد "كهربا"، مُعلقين: "تقصدي كهربا"، و"عندك حق إنتي بطل".