حقائب نقوش جلد التمساح موضة الشتاء.. نسقيها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تهتم المرأة بكل ما هو جديد في عالم الموضة وأحدث الصيحات في الأزياء والملابس والإكسسوارات، وفي شتاء 2019/2020، تتألق الحقائب بنقوش جلد التمساح لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأناقة والفخامة.

وتزدان الحقائب النسائية هذا الشتاء بنقوش جلد التمساح ذات اللون البني بصفة خاصة، والتي تتمتع بمظهر كلاسيكي يثير الحنين إلى الماضي، بحسب ما ذكر خبير الموضة الألماني كارل تيليسين، مشيرا إلى أنها تتناغم مع الملابس ذات الألوان الترابية كالبيج والرملي والبني، كما أنها تبدو رائعة مع المعطف ذي اللون الجملي والمعطف الفرو.

وأضاف تيليسين أنه يمكن الحصول على إطلالة متجانسة من خلال تنسيق الحقيبة مع بوت يكتسي بجلد التمساح أيضا، مشيرا إلى إمكانية تنسيق الحقيبة مع قطع أخرى تزدان بنقوش جلد الحيوانات أيضا الرائجة بقوة حاليا كنقوش جلد الثعبان أو نقوش جلد النمر.