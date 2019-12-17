3 أمهات يقدمن نصائح مهمة عند اختيار حذاء طفلك لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تظن بعض الأمهات أن شراء حذاء جديد للطفل، في المرة الأولى من الأمور السهلة، بينما في الواقع هناك مجموعة من القواعد المهمة التي يجب معرفتها لشراء حذاء مناسب.

في السطور التالية، نقدم لكم نصائح 3 أمهات مررن بذات التجربة، وهن: تقى محمد، وفاطمة السيد، وهاجر محمود، وهذه نصائحهن لكم:

- احرصي على شراء حذاء لطفلك يسهل ارتدائه، حيث يكون مرنا ولا يؤذي جلده.

- يجب عليكِ شراء حذاء خفيف في وزنه؛ حتى يسمح لطفلك بالسير بحرية ومرونة.

- تجنبي شراء الأحذية الضيقة وذات الأربطة المتعددة، واشترِ أحذية ذات شريط لاصق أو رباط واحد فقط حتى لا تسبب آلاما له.

Advertisements

- تأكدي قبل الشراء، من مقاس قدم طفلك، حيث إن أقدام طفلك تنمو سريعا.

- ابتعدي عن الأحذية الرخيصة عند شراء الحذاء الأول لطفلك، حتى لا تؤذي قدم طفلك.

- احرصي على شراء الحذاء الأول لطفلك من الجلد الناعم عالِ الجودة.

- يجب عليك شراء حذاءً مريحا لكعب قدم طفلك، يكون ليس محكما تماما، وليس واسعا، حيث إن الحذاء الواسع يسبب في وقوع طفلك.

- احرصي قبل مغادرة مكان بيع الأحذية، أن يسير طفلك بالحذاء، حتى تلاحظي أقدامه وهو يسير.