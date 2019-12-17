لإجازة ممتعة.. 10 نصائح ذهبية للسفر مع أطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يساعد السفر العائلي مع الأطفال في سن مبكرة، على تكوين شخصياتهم بشكل أفضل، ومساعدتهم على ممارسة نشاطات مختلفة وتعزيز التواصل مع غيرهم من أصحاب الثقافات المختلفة.

لكن السفر مع الأطفال مرهق للغاية للعائلة، لذا نقدم لكم بعض النصائح التي تساعدكم على تسهيل السفر مع أبنائكم، وفق ما ذكر موقع " asiaone".