أسباب الهالات السوداء وطرق الوقاية منها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 10:44 مساءً - الهالات السوداء تحت العينين، صارت مشكلة شائعة جدا، تعانيها السيدات والشابات على حد سواء. وهذه المشكلة المحرجة تبرز بشكل خاص لدى السيدة العربية على وجه الخصوص، بسبب نوعية بشرتها ونمط حياتها.



وقد تجعلك الهالات السوداء تبدين أكبر سنا، مرهقة، متعبة، مكتئبة، وتضفي عليك مظهرا غير جذاب على الاطلاق.



فما هي أسباب ظهور الهالات السوداء؟ وهل من طرق فعالة لتجنبها؟ هذان السؤالان هما اول ما يخطر في بال السيدة، لذلك نقدم لك الجواب بوضوح:

الهالات السوداء



• قلة النوم: الهالات السوداء، تبرز بشكل خاص بسبب قلة النوم والتعب والارهاق والعمل حتى ساعات متقدمة من الليل، اضافة الى التسمّر امام شاشة الحاسوب او شاشة التلفاز.



• عدم اتباع نمط غذائي صحي: نمط الحياة المتسارع والضاغط، يمنع المرء من النوم، ويمنعه ايضا من اتباع نمط غذائي صحي في اغلب الحيان. اما النتيجة فتكون نقصا حادا في العناصر الغذائية السليمة، فتظهر الهالات السوداء تحت العينين. وهذه قد تدل على ارتفاع نسبة المواد السامة في الجسم، وبالتالي ينصح بالتركيز على تناول الخضار والفكهة خصوصا الحمضيات لغناها بالفيتامين سي ومضادات الاكسدة.

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علاج الهالات



• موعد الطمث: تلاحظ بعض السيدات ان الهالات السوداء تبرز بشكل لافت قبيل موعد الطمث الشهري. في هذه الحال، تعاني السيدة متلازمة الطمث التي تحدث ببب تغيرات هرمونية. لذلك، يكون الحل عبر تخفيف الاملاح في الطعام اضافة الى احتساء الشاي الاخضر الذي يعمل على در البول.



• عوامل وراثية: هناك بعض السيدات اللواتي يعانين هالات سوداء حادة جدا، وفي هذه الحال قد لا تنفع الماسكات المنزلية لان المشكلة تكمن في العوامل الوراثية. يمكن في هذه الحل اللجوء الى الليزر او الاكتفاء باستخدام انواع معينة من الكونسيلر (خافي الهالات السوداء). راجعي تقرير الخليج 365.نت حول "أصول اختيار لون خافي الهالات السوداء".

تجعلك الهالات السوداء تبدين أكبر سنا



• تمدد الأوعية الدموية: قد يكون السبب وراء الهالات السوداء تحت العينين ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال تطبيق كمادات باردة والنوم على وسادة مرتفعة.



• التدخين: يعتبر من المسببات المباشرة لشحوب البشرة وارتفاع حدة الهالات السوداء. لذلك هذا سبب اضافي للاقلاع عن التدخين حالا.



• نقص الحديد: قد يكون ظهور الهالات السوداء تحت العينين مؤشرا لنقص الحديد في الجسم. ينصح بعمل فحص دم واستشارة الطبيب المعالج من اجل الحصول على اقراص الحديد.

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